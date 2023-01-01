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Razer Blade 14 (2023) против Asus ROG Flow Z13 (2023)

74 из 100
Razer Blade 14 (2023)
VS
71 из 100
Asus ROG Flow Z13 (2023)
Razer Blade 14 (2023)
Asus ROG Flow Z13 (2023)
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Процессор AMD Ryzen 9 7940HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2023) и Asus ROG Flow Z13 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 12.1 Вт*ч большей батареей (68.1 и 56 Вт*ч)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 16135 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.18 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (622 и 703 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2023)
vs
ROG Flow Z13 (2023)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.18 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм
Площадь 703 см2 622 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~83.7%
Боковые рамки 9.1 мм 6.7 мм
Цвета Черный Черный
Материал Алюминий Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 135° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл - Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 46.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности - Да
Площадь экрана
Blade 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
ROG Flow Z13 (2023)
13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2
~9% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1160:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.1%
Охват DCI-P3 100% 99.9%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 14 (2023)
500 нит
ROG Flow Z13 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 650 граммов 358 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 7.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 14 (2023) +124%
16.8 терафлопс
ROG Flow Z13 (2023)
7.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 80.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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