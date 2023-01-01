Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 12.1 Вт*ч большей батареей (68.1 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 12.1 Вт*ч большей батареей (68.1 и 56 Вт*ч) На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 16135 баллов

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 16135 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023) Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.18 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.18 и 1.78 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (622 и 703 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.18 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм Площадь 703 см2 622 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~83.7% Боковые рамки 9.1 мм 6.7 мм Цвета Черный Черный Материал Алюминий Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 46.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации FreeSync G-Sync Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности - Да Площадь экрана Blade 14 (2023) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ROG Flow Z13 (2023) 13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2 ~ 9% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1160:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.1% Охват DCI-P3 100% 99.9% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Blade 14 (2023) 500 нит ROG Flow Z13 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 68.1 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 650 граммов 358 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 140 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 7.5 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 14 (2023) +124% 16.8 терафлопс ROG Flow Z13 (2023) 7.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5600 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 4.0 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.