Razer Blade 14 (2023) против Dell Alienware x14 R2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 14 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
- Легче – весит на 220 граммов меньше (1.78 и 2 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 12705 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 216 против 162 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (703 и 836 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x14 R2
- Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 12.4 Вт*ч большей батареей (80.5 и 68.1 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|2 кг
|Размеры
|319.7 x 220 x 16.8 мм
|321.08 x 260.41 x 14.5 мм
|Площадь
|703 см2
|836 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|~68%
|Боковые рамки
|9.1 мм
|9.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|216 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|FreeSync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|130 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|650 граммов
|485 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 14 (2023) +22%
2033
1673
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2023) +19%
12694
10626
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 14 (2023) +8%
1837
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 14 (2023) +40%
17792
12705
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1417 МГц
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.2 мм
|Размер
|-
|10.8 x 5.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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