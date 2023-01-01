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Razer Blade 14 (2023) против Dell Alienware X16

74 из 100
Razer Blade 14 (2023)
VS
68 из 100
Dell Alienware X16
Razer Blade 14 (2023)
Dell Alienware X16
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Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 7940HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2023) и Dell Alienware X16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.78 и 2.72 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 42-58% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 15720 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (703 и 1057 см2)
  • Имеет на 52% более четкий дисплей – 216 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 21.9 Вт*ч большей батареей (90 и 68.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2023)
vs
Alienware X16

Корпус

Вес 1.78 кг 2.72 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
Площадь 703 см2 1057 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~70.2%
Боковые рамки 9.1 мм 10.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл - Опционально
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват DCI-P3 100% 99%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 14 (2023) +67%
500 нит
Alienware X16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 650 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 8 10 (6P + 4E)
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2023) +11%
12694
Alienware X16
11467
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 14 (2023) +13%
17792
Alienware X16
15720
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 14 (2023) +77%
16.8 терафлопс
Alienware X16
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.4
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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