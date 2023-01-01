Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900HK Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2023) Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.78 и 2.72 кг)

Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.78 и 2.72 кг) Видеокарта показывает в среднем на 42-58% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 42-58% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 15720 баллов

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 15720 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (703 и 1057 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (703 и 1057 см ) Имеет на 52% более четкий дисплей – 216 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Alienware X16 Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 21.9 Вт*ч большей батареей (90 и 68.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.72 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм Площадь 703 см2 1057 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~70.2% Боковые рамки 9.1 мм 10.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл - Опционально Количество куллеров 2 4

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 480 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации FreeSync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 99% Охват DCI-P3 100% 99% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Blade 14 (2023) +67% 500 нит Alienware X16 300 нит

Батарея Ёмкость 68.1 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 230 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 650 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 9.5 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 14 (2023) +77% 16.8 терафлопс Alienware X16 9.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6000 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет - Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 4.0 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.8 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.