Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 14 (2023) или Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) – что лучше выбрать?

Razer Blade 14 (2023) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)

74 из 100
Razer Blade 14 (2023)
VS
68 из 100
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
Razer Blade 14 (2023)
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 7940HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2023) и Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.78 и 2.5 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (703 и 946 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 11.9 Вт*ч большей батареей (80 и 68.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2023)
vs
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)

Корпус

Вес 1.78 кг 2.5 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм
Площадь 703 см2 946 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~78.4%
Боковые рамки 9.1 мм 9.4 мм
Цвета Черный Серый, Синий
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1068:1
Цветовой охват sRGB - 98.8%
Охват Adobe RGB - 73.3%
Охват DCI-P3 100% 71.2%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа, Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 140 / 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства 650 граммов 1010 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Blade 14 (2023) +136%
16.8 терафлопс
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 4.0 4x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 14 (2023) против Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
2. Razer Blade 14 (2023) против Apple MacBook Pro 14 (2023)
3. Razer Blade 14 (2023) против Razer Blade 16
4. Razer Blade 14 (2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
5. Razer Blade 14 (2023) против Razer Blade 14 (2022)
6. Razer Blade 14 (2023) против Dell Alienware x14 R2
7. Razer Blade 14 (2023) против Dell Alienware X16
8. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против Asus ROG Strix G16
9. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против Lenovo LOQ 15IRH8
10. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и Razer Blade 14 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры