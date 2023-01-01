Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.78 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.78 и 2.5 кг) Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (703 и 946 см2) Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 11.9 Вт*ч большей батареей (80 и 68.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.5 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм Площадь 703 см2 946 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~78.4% Боковые рамки 9.1 мм 9.4 мм Цвета Черный Серый, Синий Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации FreeSync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность - 1068:1 Цветовой охват sRGB - 98.8% Охват Adobe RGB - 73.3% Охват DCI-P3 100% 71.2% Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость Blade 14 (2023) +67% 500 нит Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 68.1 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа, Сзади Мощность зарядки 230 Вт 140 / 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 650 граммов 1010 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 140 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Blade 14 (2023) +136% 16.8 терафлопс Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 4.0 4x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.