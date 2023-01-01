Razer Blade 15 (2023) против Apple MacBook Air 15 (M2)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15887 vs 8136 баллов
- Комплектуется на 13.5 Вт*ч большей батареей (80 и 66.5 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.51 и 2.01 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.01 кг
|1.51 кг
|Размеры
|355 x 235 x 16.99 мм
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|834 см2
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~83.9%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Да
|-
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|48.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync (configurable)
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100.1%
|-
|Охват Adobe RGB
|69%
|-
|Охват DCI-P3
|70.9%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|790 граммов
|189 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|-
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1734
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 15 (2023) +43%
12239
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 15 (2023) +20%
1803
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 15 (2023) +95%
15887
8136
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1267 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1605 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|12.3 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|2x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|90.9 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.0 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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