Razer Blade 15 (2023) против Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
- Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (2.01 и 2.67 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (834 и 944 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
- На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 15728 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
- На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.01 кг
|2.67 кг
|Размеры
|355 x 235 x 16.99 мм
|355 x 266 x 20.5-29.7 мм
|Площадь
|834 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~78.6%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|48.6 дБ
|56 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|360 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|10171:1
|Цветовой охват sRGB
|100.1%
|100%
|Охват Adobe RGB
|69%
|90.8%
|Охват DCI-P3
|70.9%
|99.4%
|Время отклика
|3 мс
|17 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:48 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|790 граммов
|1149 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|16
|Потоков
|20
|32
|L3-кэш
|24 МБ
|64 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1725
2282
Geekbench 5 (многоядерный)
11992
21390
Cinebench R23 (одноядерный)
1784
2094
Cinebench R23 (многоядерный)
15728
36972
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1267 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1605 МГц
|-
|FLOPS
|12.3 терафлопс
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
12.3 терафлопс
16.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.4
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|90.9 дБ
|82.5 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|13.0 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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