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Razer Blade 15 (2023) против Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

67 из 100
Razer Blade 15 (2023)
VS
83 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Razer Blade 15 (2023)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
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Экран
2560 x 1600
Процессор
AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2023) и Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (2.01 и 2.67 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (834 и 944 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 15728 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2023)
vs
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Корпус

Вес 2.01 кг 2.67 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 355 x 266 x 20.5-29.7 мм
Площадь 834 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~78.6%
Боковые рамки 4.8 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.6 дБ 56 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 10171:1
Цветовой охват sRGB 100.1% 100%
Охват Adobe RGB 69% 90.8%
Охват DCI-P3 70.9% 99.4%
Время отклика 3 мс 17 мс
Максимальная яркость
Blade 15 (2023)
300 нит
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +267%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:48 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 790 граммов 1149 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 16
Потоков 20 32
L3-кэш 24 МБ 64 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1267 МГц -
Boost частота GPU 1605 МГц -
FLOPS 12.3 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 120 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Blade 15 (2023)
12.3 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +37%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.4
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 90.9 дБ 82.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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