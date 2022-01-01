Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 (2022) или ROG Zephyrus M16 – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 (2022) против Asus ROG Zephyrus M16

76 из 100
Razer Blade 15 (2022)
VS
66 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Razer Blade 15 (2022)
Asus ROG Zephyrus M16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2022) и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15590 vs 11968 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.9 и 2.01 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2022)
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.01 кг 1.9 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 834 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~86%
Боковые рамки 4.8 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.6 дБ 56 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 2 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 140 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 790 граммов 550 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1267 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1598 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Blade 15 (2022) +50%
12.3 терафлопс
ROG Zephyrus M16
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 90.9 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Blade 15 (2022) против MacBook Pro 16 (2021)
2. Blade 15 (2022) против ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
3. Blade 15 (2022) против Alienware m15 R7
4. Blade 15 (2022) против Blade 14 (2022)
5. Blade 15 (2022) против ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
6. ROG Zephyrus M16 против MacBook Pro 16 (2021)
7. ROG Zephyrus M16 против Legion 5 Pro 16” (AMD)
8. ROG Zephyrus M16 против ROG Zephyrus G15 GA503
9. ROG Zephyrus M16 против TUF Dash F15 FX516
10. ROG Zephyrus M16 против ROG Strix Scar 15 G533

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus M16 и Razer Blade 15 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры