Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 556-758% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15590 vs 9689 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.4 и 2.01 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (688 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.4 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 834 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~82.6% Боковые рамки 4.8 мм 4.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Blade 15 (2022) н/д ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 790 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX Vega 7 TGP 100 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1267 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1600 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 448 Блоки текстурирования (TMUs) 120 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7 Производительность GPU Blade 15 (2022) +1010% 12.3 терафлопс ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 90.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.