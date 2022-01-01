Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор Intel Core i7 12800H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (96 и 80 Вт*ч)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 2 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 834 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.7% Боковые рамки 4.8 мм 4.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 2 мс 1 мс Максимальная яркость Blade 15 (2022) н/д Zenbook Pro 15 OLED (UM535) 550 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 230 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 35-50 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 816-1387 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1410 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Blade 15 (2022) +50% 10.8 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4267 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.