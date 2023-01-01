Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 13800H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2023) Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх Легче – весит на 330 граммов меньше (2.01 и 2.34 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (2.01 и 2.34 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15887 vs 14609 баллов

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15887 vs 14609 баллов Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (834 и 902 см2) Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 2.34 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм Площадь 834 см2 902 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~83.3% Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм Цвета Черный Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.6 дБ 55 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации G-Sync (configurable) No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана ENVY 16 (2023) 16.1″ (16:10 ratio) = 116.5 in2 Blade 15 (2023) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100.1% 100% Охват Adobe RGB 69% - Охват DCI-P3 70.9% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 15 (2023) 300 нит ENVY 16 (2023) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 790 граммов 600 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 100 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 1267 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1550 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Blade 15 (2023) +255% 12.3 терафлопс ENVY 16 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 90.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 13.0 x 8.0 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.