Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 (2023) или ENVY 16 (2023) – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 (2023) против HP ENVY 16 (2023)

68 из 100
Razer Blade 15 (2023)
VS
65 из 100
HP ENVY 16 (2023)
Razer Blade 15 (2023)
HP ENVY 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2023) и HP ENVY 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (2.01 и 2.34 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15887 vs 14609 баллов
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (834 и 902 см2)
Причины выбрать HP ENVY 16 (2023)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2023)
vs
ENVY 16 (2023)

Корпус

Вес 2.01 кг 2.34 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм
Площадь 834 см2 902 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~83.3%
Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.6 дБ 55 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации G-Sync (configurable) No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
ENVY 16 (2023)
16.1″ (16:10 ratio) = 116.5 in2
Blade 15 (2023)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~12% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100.1% 100%
Охват Adobe RGB 69% -
Охват DCI-P3 70.9% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 15 (2023)
300 нит
ENVY 16 (2023) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 790 граммов 600 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Частота GPU 1267 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1550 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Blade 15 (2023) +255%
12.3 терафлопс
ENVY 16 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 90.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 15 (2023) vs Razer Blade 14 (2022)
2. Razer Blade 15 (2023) vs Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
3. Razer Blade 15 (2023) vs Razer Blade 17 (2022)
4. Razer Blade 15 (2023) vs Dell Alienware m15 R7
5. Razer Blade 15 (2023) vs MSI Stealth GS66 (2022)
6. Razer Blade 15 (2023) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. Razer Blade 15 (2023) vs Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
8. Razer Blade 15 (2023) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)
9. HP ENVY 16 (2023) vs Dell Inspiron 16 Plus 7620
10. HP ENVY 16 (2023) vs Dell XPS 15 9520 (2022)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY 16 (2023) и Razer Blade 15 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры