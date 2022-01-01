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Razer Blade 15 (2022) против HP Spectre x360 16

76 из 100
Razer Blade 15 (2022)
VS
63 из 100
HP Spectre x360 16
Razer Blade 15 (2022)
HP Spectre x360 16
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Экран
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2022) и HP Spectre x360 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 139% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15090 vs 6305 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Spectre x360 16
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2022)
vs
Spectre x360 16

Корпус

Вес 2.01 кг 2 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм
Площадь 834 см2 878 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~84.5%
Боковые рамки 4.8 мм 6.7 мм
Цвета Черный Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 - 74%
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость
Blade 15 (2022)
н/д
Spectre x360 16
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 230 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства 790 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.7 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 15 (2022) +151%
12867
Spectre x360 16
5126
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 15 (2022) +139%
15090
Spectre x360 16
6305

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Blade 15 (2022) +68%
10.8 терафлопс
Spectre x360 16
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 4.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 90.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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