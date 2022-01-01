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Razer Blade 15 (2022) против Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)

68 из 100
Razer Blade 15 (2022)
VS
29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Razer Blade 15 (2022)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
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Экран
Процессор Intel Core i7 12800H
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2022) и Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 4188-5711% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (80 и 32 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.4 и 2.01 кг)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (769 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2022)
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 2.01 кг 1.4 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 834 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~70.3%
Боковые рамки 4.8 мм 8.6 мм
Цвета Черный Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1456:1
Цветовой охват sRGB 100% 62.8%
Охват Adobe RGB - 43.5%
Охват DCI-P3 - 42%
Время отклика 2 мс 32 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.7 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц -
Ядер 14 2
Потоков 20 2
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 5 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU - 200 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 96
Блоки текстурирования (TMUs) 120 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 2
Производительность GPU
Blade 15 (2022) +7614%
10.8 терафлопс
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 2400 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x1024 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 640 x 480
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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