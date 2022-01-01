Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Intel Core i7 12800H - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics 600 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 4188-5711% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (80 и 32 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.4 и 2.01 кг)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (769 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.4 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм Площадь 834 см2 769 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~70.3% Боковые рамки 4.8 мм 8.6 мм Цвета Черный Серий, Синий, Оранжевый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1456:1 Цветовой охват sRGB 100% 62.8% Охват Adobe RGB - 43.5% Охват DCI-P3 - 42% Время отклика 2 мс 32 мс Максимальная яркость Blade 15 (2022) н/д IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 32 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 171 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics 600 TGP - 5 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU - 200 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 96 Блоки текстурирования (TMUs) 120 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 2 Производительность GPU Blade 15 (2022) +7614% 10.8 терафлопс IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 2400 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x1024 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 640 x 480 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.