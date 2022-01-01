Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.01 и 2.4 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (834 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 2.4 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм Площадь 834 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~71.3% Боковые рамки 4.8 мм 6.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Blade 15 (2022) н/д Legion 5i 15" Gen 7 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 790 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 100 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1267 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1740 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Blade 15 (2022) +73% 12.3 терафлопс Legion 5i 15" Gen 7 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 90.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.