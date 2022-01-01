Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 (2022) или Legion 5i 15" Gen 7 – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 (2022) против Lenovo Legion 5i 15" Gen 7

76 из 100
Razer Blade 15 (2022)
VS
61 из 100
Lenovo Legion 5i 15
Razer Blade 15 (2022)
Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2022) и Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.01 и 2.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (834 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2022)
vs
Legion 5i 15" Gen 7

Корпус

Вес 2.01 кг 2.4 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
Площадь 834 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~71.3%
Боковые рамки 4.8 мм 6.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 790 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1267 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1740 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Blade 15 (2022) +73%
12.3 терафлопс
Legion 5i 15" Gen 7
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 90.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) vs Razer Blade 15 (2022)
2. Dell Alienware m15 R6 vs Razer Blade 15 (2022)
3. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) vs Razer Blade 15 (2022)
4. MSI Stealth GS66 (2022) vs Razer Blade 15 (2022)
5. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) vs 5i 15" Gen 7
6. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) vs 5i 15" Gen 7
7. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) vs 5i 15" Gen 7
8. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) vs Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
9. Asus TUF Gaming F15 (2022) vs Lenovo Legion 5i 15" Gen 7

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 и Razer Blade 15 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры