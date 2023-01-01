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Razer Blade 15 (2023) против Microsoft Surface Pro 9

67 из 100
Razer Blade 15 (2023)
VS
59 из 100
Microsoft Surface Pro 9
Razer Blade 15 (2023)
Microsoft Surface Pro 9
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Экран
2880 x 1920
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2023) и Microsoft Surface Pro 9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
  • На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 6272 баллов
  • Комплектуется на 32.3 Вт*ч большей батареей (80 и 47.7 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (0.87 и 2.01 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (600 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2023)
vs
Surface Pro 9

Корпус

Вес 2.01 кг 0.87 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 287 x 209 x 9.3 мм
Площадь 834 см2 600 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~83.9%
Боковые рамки 4.8 мм 6.2 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100.1% 106.1%
Охват Adobe RGB 69% 75.1%
Охват DCI-P3 70.9% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 15 (2023)
300 нит
Surface Pro 9 +50%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 39 Вт
Вес зарядного устройства 790 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 15 (2023) +102%
11992
Surface Pro 9
5940
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 15 (2023) +151%
15728
Surface Pro 9
6272
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1267 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1100 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 640
Блоки текстурирования (TMUs) 120 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Blade 15 (2023) +772%
12.3 терафлопс
Surface Pro 9
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 90.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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