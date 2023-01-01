Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2880 x 1920 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 13800H - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 6272 баллов

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 6272 баллов Комплектуется на 32.3 Вт*ч большей батареей (80 и 47.7 Вт*ч)

Комплектуется на 32.3 Вт*ч большей батареей (80 и 47.7 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (0.87 и 2.01 кг)

Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (0.87 и 2.01 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI) На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (600 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 0.87 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 287 x 209 x 9.3 мм Площадь 834 см2 600 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~83.9% Боковые рамки 4.8 мм 6.2 мм Цвета Черный Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 48.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2880 x 1920 Диагональ 15.6 дюймов 13 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 266 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100.1% 106.1% Охват Adobe RGB 69% 75.1% Охват DCI-P3 70.9% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 15 (2023) 300 нит Surface Pro 9 +50% 450 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 47.7 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 39 Вт Вес зарядного устройства 790 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1267 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1100 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 640 Блоки текстурирования (TMUs) 120 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Blade 15 (2023) +772% 12.3 терафлопс Surface Pro 9 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 90.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.