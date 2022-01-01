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Razer Blade 15 (2022) против MSI Titan GT77

76 из 100
Razer Blade 15 (2022)
VS
83 из 100
MSI Titan GT77
Razer Blade 15 (2022)
MSI Titan GT77
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Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2022) и MSI Titan GT77 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 1290 граммов меньше (2.01 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (834 и 1310 см2)
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 15067 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)
  • Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2022)
vs
Titan GT77

Корпус

Вес 2.01 кг 3.3 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 397 x 330 x 23 мм
Площадь 834 см2 1310 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~63%
Боковые рамки 4.8 мм 7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 48.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 2 мс -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 790 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 16
Потоков 20 24
L3-кэш 24 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 15 (2022)
1781
Titan GT77 +14%
2031
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 15 (2022)
12314
Titan GT77 +41%
17392
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 15 (2022)
1819
Titan GT77 +9%
1977
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 15 (2022)
15067
Titan GT77 +62%
24462

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1267 МГц -
Boost частота GPU 1605 МГц -
FLOPS 12.3 терафлопс 24.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 16 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 120 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 96
Производительность GPU
Blade 15 (2022)
12.3 терафлопс
Titan GT77 +100%
24.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 90.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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