Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 32GB 64GB 128GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц Существенно легче – весит на 1290 граммов меньше (2.01 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 1290 граммов меньше (2.01 и 3.3 кг) Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (834 и 1310 см2) Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27493 vs 16287 баллов

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27493 vs 16287 баллов Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч) Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 3.3 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 397 x 330 x 23 мм Площадь 834 см2 1310 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~63% Боковые рамки 4.8 мм 7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума 48.6 дБ 61 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 6060000:1 Цветовой охват sRGB 100.1% 99.9% Охват Adobe RGB 69% 92.4% Охват DCI-P3 70.9% 94.9% Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Blade 15 (2022) н/д Titan GT77 HX (2023) 600 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 790 граммов 1330 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 100 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1267 МГц - Boost частота GPU 1605 МГц - FLOPS 12.3 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 120 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Blade 15 (2022) 12.3 терафлопс Titan GT77 HX (2023) +101% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 4800 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 90.9 дБ 90.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.