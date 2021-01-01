Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 Advanced Edition (2021) или Predator Helios 300 (PH315-54-760S) – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

70 из 100
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
72 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2.01 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (834 и 926 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

Корпус

Вес 2.01 кг 2.3 кг
Ширина 355 мм 363 мм
Высота 235 мм 255 мм
Толщина 16.9 мм 22.9 мм
Площадь 834 см2 926 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~72.5%
Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1400:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 68% -
Время отклика 2 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 70 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1050 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1402 МГц 1642 МГц
FLOPS 10.7 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 15 Advanced Edition (2021)
10.7 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-54-760S) +18%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 15 9500 или Blade 15 Advanced Edition (2021)
2. Blade 15 Base Edition (2021) или Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Predator Triton 300 SE или Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
4. TUF Gaming A15 FA506 или Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
5. Legion 5 Pro 16” (AMD) или Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
6. Nitro 5 (AN515-55) или Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
7. Nitro 5 (AN515-45) или Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S) и Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры