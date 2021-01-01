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Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

74 из 100
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
74 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
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Экран
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Asus ROG Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 300 Гц
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.14 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (834 и 922 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5375 vs 3562 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.14 кг 2.4 кг
Ширина 355 мм 354.9 мм
Высота 235 мм 259.9 мм
Толщина 16.9 мм 27.2 мм
Площадь 834 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~72.8%
Боковые рамки 4.8 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 115-150 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 930 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 2581 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 15 Advanced Edition (2021)
14.4 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition +14%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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