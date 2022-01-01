Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell Alienware x17 R1
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
- Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (2.01 и 3.02 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (834 и 1195 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
- На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12733 vs 8930 баллов
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (87 и 65 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.01 кг
|3.02 кг
|Размеры
|355 x 235 x 16.9 мм
|399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм
|Площадь
|834 см2
|1195 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~69%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|51.6 дБ
|54.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1400:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|97.1%
|100%
|Охват Adobe RGB
|66.9%
|-
|Время отклика
|2 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|617 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x17 R1 +29%
1577
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x17 R1 +18%
8307
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware x17 R1 +27%
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware x17 R1 +43%
12733
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|70 Вт
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1050 МГц
|1387 МГц
|Boost частота GPU
|1402 МГц
|1702 МГц
|FLOPS
|10.7 терафлопс
|13.1 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
10.7 терафлопс
Alienware x17 R1 +22%
13.1 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x4W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.6 дБ
|88 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|13.0 x 8.0 см
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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