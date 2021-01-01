Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 Advanced Edition (2021) или Inspiron 15 5505 – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell Inspiron 15 5505

Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
Dell Inspiron 15 5505
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Dell Inspiron 15 5505
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10875H
Графика -
Память (ОЗУ) 8GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Dell Inspiron 15 5505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3569 vs 1981 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (80 и 53 Вт*ч)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.83 и 2.14 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
Inspiron 15 5505

Корпус

Вес 2.14 кг 1.83 кг
Ширина 355 мм 356.1 мм
Высота 235 мм 234.5 мм
Толщина 16.9 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 834 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.4%
Боковые рамки 4.8 мм 5.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 2 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 45 / 65 Вт

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 6
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 780-1215 МГц -
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1500 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс -
Объем видеопамяти 8 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 256 бит -
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) -
Шейдерных блоков 5120 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 32 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Dell XPS 15 9500
3. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Razer Blade Pro 17 (2021)
4. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Razer Blade 15 Base Edition (2021)
5. Dell Inspiron 15 5505 и Dell G5 15 5500
6. Dell Inspiron 15 5505 и Dell G5 15 5505 SE
7. Dell Inspiron 15 5505 и Dell Inspiron 15 5502

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5505 и Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях