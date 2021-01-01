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Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell XPS 13 9310

Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
Dell XPS 13 9310
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 10875H
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 991-1351% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (80 и 52 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.2 и 2.14 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (589 и 834 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 2.14 кг 1.2 кг
Ширина 355 мм 296 мм
Высота 235 мм 199 мм
Толщина 16.9 мм 15 мм
Площадь 834 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~88.4%
Боковые рамки 4.8 мм 3.7 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость
Blade 15 Advanced Edition (2021)
300 нит
XPS 13 9310 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84.6 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.1 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1100 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 0.84 терафлопс
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 256 бит -
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) -
Шейдерных блоков 5120 384
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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