Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell XPS 17 9700
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
- Легче – весит на 370 граммов меньше (2.14 и 2.51 кг)
- На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3569 vs 2118 баллов
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (834 и 930 см2)
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (97 и 80 Вт*ч)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.14 кг
|2.51 кг
|Ширина
|355 мм
|375 мм
|Высота
|235 мм
|248 мм
|Толщина
|16.9 мм
|20 мм
|Площадь
|834 см2
|930 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~90.1%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|4.4 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1686:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|90.4%
|Охват DCI-P3
|-
|94%
|Время отклика
|2 мс
|41 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC711-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|-
|82.2 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.1
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|15.0 x 8.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1250
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
6680
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
502
450
Cinebench R20 (многоядерный)
3569
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|780-1215 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1290-1620 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|15.97 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|-
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Частота памяти
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|5120
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
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