Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 - 2560 x 1600 3840 x 2400 Батарея - 65 Вт*ч 80 Вт*ч 99 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Легче – весит на 290 граммов меньше (2.01 и 2.3 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Gigabyte Aero 16 На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16478 vs 8930 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (99 и 65 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 2.3 кг Размеры 355 x 235 x 16.9 мм 356 x 248.5 x 22.4 мм Площадь 834 см2 885 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~83.9% Боковые рамки 4.8 мм 5.7 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.6 дБ 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1400:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 97.1% - Охват Adobe RGB 66.9% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 2 мс 1 мс Максимальная яркость Blade 15 Advanced Edition (2021) 300 нит Aero 16 н/д

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 80 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 617 граммов 726 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 70 Вт 105 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1050 МГц - Boost частота GPU 1402 МГц - FLOPS 10.7 терафлопс 16 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 120 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Blade 15 Advanced Edition (2021) 10.7 терафлопс Aero 16 +50% 16 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.6 дБ 85 дБ Микрофонов 4 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 8.0 см 12.1 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.