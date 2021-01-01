Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против HP ENVY 13
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3562 vs 1760 баллов
- Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (80 и 51 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 13
- Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.31 и 2.14 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (596 и 834 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.14 кг
|1.31 кг
|Ширина
|355 мм
|306.5 мм
|Высота
|235 мм
|194.5 мм
|Толщина
|16.9 мм
|17 мм
|Площадь
|834 см2
|596 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~81.8%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|-
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1208
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
6326
3941
Cinebench R20 (одноядерный)
ENVY 13 +1%
495
Cinebench R20 (многоядерный)
3562
1760
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|930 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1410 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|14.4 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
14.4 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|2933 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.1
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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