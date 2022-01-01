Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 2520 x 1680 Батарея - 65 Вт*ч 80 Вт*ч 84 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 476-650% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (834 и 895 см2) Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (84 и 65 Вт*ч)

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 8930 баллов

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.99 кг Размеры 355 x 235 x 16.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 834 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~85.2% Боковые рамки 4.8 мм 6.4 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.6 дБ 42.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 2520 x 1680 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1400:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 97.1% 94.9% Охват Adobe RGB 66.9% 65.1% Охват DCI-P3 - 63.1% Время отклика 2 мс 34 мс Максимальная яркость Blade 15 Advanced Edition (2021) 300 нит MateBook 16 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 80 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 617 граммов 482 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX Vega 7 TGP 70 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1050 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1402 МГц 1600 МГц FLOPS 10.7 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 448 Блоки текстурирования (TMUs) 120 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7 Производительность GPU Blade 15 Advanced Edition (2021) +866% 10.7 терафлопс MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.6 дБ 86 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 8.0 см 14.1 x 9.1 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.