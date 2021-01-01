Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 Advanced Edition (2021) или ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

74 из 100
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх
  • На 263% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3562 vs 981 баллов
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.7 и 2.14 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 2.14 кг 1.7 кг
Ширина 355 мм 357 мм
Высота 235 мм 235 мм
Толщина 16.9 мм 18.9 мм
Площадь 834 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80%
Боковые рамки 4.8 мм 5.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1108:1
Цветовой охват sRGB 100% 60%
Охват Adobe RGB - 41.7%
Охват DCI-P3 - 40.6%
Время отклика 2 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 930 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 15 Advanced Edition (2021) +410%
14.4 терафлопс
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2019) vs Blade 15 Advanced Edition (2021)
2. XPS 15 9500 vs Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Blade Pro 17 (2021) vs Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. Blade 15 Base Edition (2021) vs Blade 15 Advanced Edition (2021)
5. IdeaPad 5 (15”) vs ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
6. 250 G8 vs ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
7. ThinkBook 14s Yoga vs ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) и Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях