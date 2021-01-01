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Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)

71 из 100
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8930 vs 4541 баллов
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.7 и 2.01 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 2.01 кг 1.7 кг
Ширина 355 мм 357 мм
Высота 235 мм 235 мм
Толщина 16.9 мм 18.9 мм
Площадь 834 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~73.9%
Боковые рамки 4.8 мм 12.4 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 147 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1400:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 68% -
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 70 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1050 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1402 МГц 1500 МГц
FLOPS 10.7 терафлопс -
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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