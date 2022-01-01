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Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Microsoft Surface Book 3 15

61 из 100
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
57 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Microsoft Surface Book 3 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3240 x 2160
Батарея 82 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1065G7
Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Microsoft Surface Book 3 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8930 vs 4664 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.9 и 2.01 кг)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (82 и 65 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
Surface Book 3 15

Корпус

Вес 2.01 кг 1.9 кг
Размеры 355 x 235 x 16.9 мм 343 x 251 x 15-23 мм
Площадь 834 см2 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~77.8%
Боковые рамки 4.8 мм 13 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.6 дБ 34 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3240 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1400:1 1600:1
Цветовой охват sRGB 97.1% 93%
Охват Adobe RGB 66.9% 58%
Время отклика 2 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 127 Вт
Вес зарядного устройства 617 граммов 452 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 70 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1050 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1402 МГц 1335 МГц
FLOPS 10.7 терафлопс 4.101 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 120 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Blade 15 Advanced Edition (2021) +161%
10.7 терафлопс
Surface Book 3 15
4.101 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3733 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.6 дБ 65.7 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.55 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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