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Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Microsoft Surface Laptop 4 15

74 из 100
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
59 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
Microsoft Surface Laptop 4 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор Intel Core i7 1185G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Microsoft Surface Laptop 4 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 414-564% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 32.6 Вт*ч большей батареей (80 и 47.4 Вт*ч)
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3562 vs 2189 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.54 и 2.14 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
Surface Laptop 4 15

Корпус

Вес 2.14 кг 1.54 кг
Ширина 355 мм 339.5 мм
Высота 235 мм 244 мм
Толщина 16.9 мм 14.7 мм
Площадь 834 см2 828 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.9%
Боковые рамки 4.8 мм 11.3 мм
Цвета Черный Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2496 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1558:1
Цветовой охват sRGB 100% 97.7%
Охват Adobe RGB - 62%
Время отклика 2 мс 45 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 306 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 930 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1100-1400 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 15 Advanced Edition (2021) +752%
14.4 терафлопс
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 78.7 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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