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Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против MSI Alpha 17

Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
VS
MSI Alpha 17
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
MSI Alpha 17
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Экран 1920 x 1080
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и MSI Alpha 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.14 и 2.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (80 и 65 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (834 и 1081 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 3569 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Advanced Edition (2021)
vs
Alpha 17

Корпус

Вес 2.14 кг 2.6 кг
Ширина 355 мм 399 мм
Высота 235 мм 271 мм
Толщина 16.9 мм 28 мм
Площадь 834 см2 1081 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~76.3%
Боковые рамки 4.8 мм 8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 160°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1104:1
Цветовой охват sRGB 100% 59%
Охват Adobe RGB - 41%
Время отклика 2 мс 35 мс
Максимальная яркость
Blade 15 Advanced Edition (2021) +20%
300 нит
Alpha 17
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 911 граммов

Звук

Аудиочип - Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 89 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1265 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 5120 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 0 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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