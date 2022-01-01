Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против MSI Stealth GS66 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
- На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 8930 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.01 кг
|2.1 кг
|Размеры
|355 x 235 x 16.9 мм
|358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм
|Площадь
|834 см2
|889 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~75.5%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|51.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1400:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.1%
|-
|Охват Adobe RGB
|66.9%
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|617 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth GS66 (2022) +44%
1791
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +66%
11759
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth GS66 (2022) +52%
1844
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +104%
18190
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|70 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1050 МГц
|915 МГц
|Boost частота GPU
|1402 МГц
|1410 МГц
|FLOPS
|10.7 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|5632
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.6 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|-
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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