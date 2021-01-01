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Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)

67 из 100
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
52 из 100
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i7 10750H
Графика Intel Iris Plus Graphics G4
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Apple MacBook Air (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 396% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7466 vs 1506 баллов
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (65 и 50 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.29 и 2.09 кг)
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 834 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
MacBook Air (Intel, 2020)

Корпус

Вес 2.09 кг 1.29 кг
Ширина 355 мм 304.1 мм
Высота 235 мм 212.4 мм
Толщина 19.9 мм 16.1 мм
Площадь 834 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.4%
Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера - 8100 об/мин
Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1300:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.3%
Охват Adobe RGB - 64.2%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1100 МГц
FLOPS 12 терафлопс -
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 75.8 дБ
Микрофонов - 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.1 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

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Отзывы

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