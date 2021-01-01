Blade 15 Base Edition (2021) или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 11800H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (100 и 65 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 2.1 кг Размеры 355 x 235 x 19.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 834 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~86.2% Боковые рамки 4.8 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Blade 15 Base Edition (2021) 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 140 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 95 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1215 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1278 МГц FLOPS 12 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Blade 15 Base Edition (2021) +131% 12 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 2933 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.