Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 Base Edition (2021) или ROG Zephyrus S17 (2021) – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

70 из 100
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
80 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i7 10750H
Графика
Память (ОЗУ) 16GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2.09 и 2.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (834 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5050 vs 2823 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (90 и 65 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.09 кг 2.6 кг
Ширина 355 мм 394 мм
Высота 235 мм 264 мм
Толщина 19.9 мм 19.9 мм
Площадь 834 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.3%
Боковые рамки 4.8 мм 5.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1802 МГц
FLOPS 12 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 15 Base Edition (2021)
12 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021) +15%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 3x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 15 9500 и Blade 15 Base Edition (2021)
2. Blade 15 Advanced Edition (2021) и Blade 15 Base Edition (2021)
3. Alienware m17 R4 и ROG Zephyrus S17 (2021)
4. XPS 17 9710 (2021) и ROG Zephyrus S17 (2021)
5. ROG Zephyrus S15 (GX502) и ROG Zephyrus S17 (2021)
6. GS76 Stealth и ROG Zephyrus S17 (2021)
7. Alienware m17 R3 и ROG Zephyrus S17 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и Razer Blade 15 Base Edition (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях