Blade 15 Base Edition (2021) или TUF Gaming F15 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Батарея 65 Вт*ч - 48 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021) Легче – весит на 210 граммов меньше (2.09 и 2.3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (65 и 48 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (834 и 919 см2) Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021) На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9580 vs 7466 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 2.3 кг Размеры 355 x 235 x 19.9 мм 359 x 256 x 22.8-24.3 мм Площадь 834 см2 919 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~73% Боковые рамки 4.8 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 789:1 Цветовой охват sRGB 100% 62.5% Охват Adobe RGB - 47.3% Охват DCI-P3 - 41.9% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Blade 15 Base Edition (2021) +20% 300 нит TUF Gaming F15 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 48 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 180 / 200 Вт Вес зарядного устройства - 546 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 95 Вт 75 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц 1403 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1635 МГц FLOPS 12 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Blade 15 Base Edition (2021) +79% 12 терафлопс TUF Gaming F15 (2021) 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 77.1 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер - 10.6 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.