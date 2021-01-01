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Razer Blade 15 Base Edition (2021) против ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Графика GeForce RTX 3070 Mobile
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.09 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (834 и 897 см2)
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3693 vs 2732 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (92 и 65 Вт*ч)
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 47% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 2.09 кг 2.34 кг
Ширина 355 мм 359.8 мм
Высота 235 мм 249.2 мм
Толщина 19.9 мм 24.5 мм
Площадь 834 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~74.8%
Боковые рамки 4.8 мм 7.2 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 97%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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