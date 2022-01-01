Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 Base Edition (2021) или XPS 17 9720 (2022) – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Dell XPS 17 9720 (2022)

58 из 100
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (834 и 929 см2)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 7466 баллов
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (97 и 65 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 2.09 кг 2.17 кг
Размеры 355 x 235 x 19.9 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 834 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~90.3%
Боковые рамки 4.8 мм 4.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1500 МГц
FLOPS 12 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Blade 15 Base Edition (2021) +95%
12 терафлопс
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
3. Razer Blade 15 Base Edition (2021) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
4. Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Blade 15 (2022)
5. Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Blade 15 Advanced Edition (2021)
6. Dell XPS 17 9720 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. Dell XPS 17 9720 (2022) и XPS 15 9520 (2022)
8. Dell XPS 17 9720 (2022) и MSI Stealth GS77
9. Dell XPS 17 9720 (2022) и LG Gram 17 (2021)
10. Dell XPS 17 9720 (2022) и Inspiron 16 Plus 7610

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 17 9720 (2022) и Razer Blade 15 Base Edition (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры