Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (834 и 929 см2) Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 7466 баллов

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (97 и 65 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 2.17 кг Размеры 355 x 235 x 19.9 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 834 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~90.3% Боковые рамки 4.8 мм 4.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Blade 15 Base Edition (2021) 300 нит XPS 17 9720 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 95 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1500 МГц FLOPS 12 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Blade 15 Base Edition (2021) +95% 12 терафлопс XPS 17 9720 (2022) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.