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Razer Blade 15 Base Edition (2021) против HP Omen 15 (2021)

70 из 100
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
68 из 100
HP Omen 15 (2021)
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
HP Omen 15 (2021)
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Экран
Процессор Intel Core i7 10750H
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и HP Omen 15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-110% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (2.09 и 2.46 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать HP Omen 15 (2021)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3831 vs 2823 баллов
  • Комплектуется на 5.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 65 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
Omen 15 (2021)

Корпус

Вес 2.09 кг 2.46 кг
Ширина 355 мм 357.9 мм
Высота 235 мм 239.7 мм
Толщина 19.9 мм 22.6 мм
Площадь 834 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~78.2%
Боковые рамки 4.8 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1215 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1590 МГц
FLOPS 12 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 15 Base Edition (2021) +146%
12 терафлопс
Omen 15 (2021)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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