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Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Huawei MateBook 16 (2021)

58 из 100
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
54 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
Huawei MateBook 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Huawei MateBook 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 541-737% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (834 и 895 см2)
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.99 и 2.09 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 7466 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (84 и 65 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
MateBook 16 (2021)

Корпус

Вес 2.09 кг 1.99 кг
Размеры 355 x 235 x 19.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 834 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~85.2%
Боковые рамки 4.8 мм 6.4 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 94.9%
Охват Adobe RGB - 65.1%
Охват DCI-P3 - 63.1%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства - 482 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1600 МГц
FLOPS 12 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 448
Блоки текстурирования (TMUs) 120 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7
Производительность GPU
Blade 15 Base Edition (2021) +983%
12 терафлопс
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 14.1 x 9.1 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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