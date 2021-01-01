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Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

70 из 100
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
72 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
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Экран
Процессор Intel Core i7 10750H
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (834 и 912 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.81 и 2.09 кг)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5139 vs 2823 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (90 и 65 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

Корпус

Вес 2.09 кг 1.81 кг
Ширина 355 мм 359.5 мм
Высота 235 мм 253.8 мм
Толщина 19.9 мм 17.7 мм
Площадь 834 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~81.4%
Боковые рамки 4.8 мм 7.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 135 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 12 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 15 Base Edition (2021) +61%
12 терафлопс
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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