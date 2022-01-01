Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 3240 x 2160 Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 1065G7 Графика - GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB GeForce GTX 1660 TI Max-Q Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 106-145% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7466 vs 4664 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Легче – весит на 190 граммов меньше (1.9 и 2.09 кг)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (82 и 65 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 1.9 кг Размеры 355 x 235 x 19.9 мм 343 x 251 x 15-23 мм Площадь 834 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~77.8% Боковые рамки 4.8 мм 13 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 34 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 3240 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 260 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3240 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1600:1 Цветовой охват sRGB 100% 93% Охват Adobe RGB - 58% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Blade 15 Base Edition (2021) 300 нит Surface Book 3 15 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 82 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 127 Вт Вес зарядного устройства - 452 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB GeForce GTX 1660 TI Max-Q TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1215 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1335 МГц FLOPS 12 терафлопс 4.101 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 120 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Blade 15 Base Edition (2021) +193% 12 терафлопс Surface Book 3 15 4.101 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2933 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 65.7 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.55 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.