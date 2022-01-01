Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Microsoft Surface Book 3 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 106-145% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7466 vs 4664 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
- Легче – весит на 190 граммов меньше (1.9 и 2.09 кг)
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (82 и 65 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.09 кг
|1.9 кг
|Размеры
|355 x 235 x 19.9 мм
|343 x 251 x 15-23 мм
|Площадь
|834 см2
|861 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~77.8%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|13 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|34 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|260 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3240 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|93%
|Охват Adobe RGB
|-
|58%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|127 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|452 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|3.9 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1244
1226
Geekbench 5 (многоядерный)
6078
4102
Cinebench R23 (одноядерный)
1204
1183
Cinebench R23 (многоядерный)
7466
4664
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1335 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|4.101 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|1536
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
12 терафлопс
4.101 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|65.7 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.1
|2x USB 3.1
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.55 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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