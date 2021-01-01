Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 15 Base Edition (2021) или Alpha 15 – что лучше выбрать?

Razer Blade 15 Base Edition (2021) против MSI Alpha 15

Razer Blade 15 Base Edition (2021)
VS
MSI Alpha 15
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
MSI Alpha 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ) 16GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 Base Edition (2021) и MSI Alpha 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (2.09 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать MSI Alpha 15
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2732 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 Base Edition (2021)
vs
Alpha 15

Корпус

Вес 2.09 кг 2.4 кг
Ширина 355 мм 357.7 мм
Высота 235 мм 248 мм
Толщина 19.9 мм 26.9 мм
Площадь 834 см2 887 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~75.7%
Боковые рамки 4.8 мм 6.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 160°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Звук

Аудиочип - Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1265 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 0 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 против Razer Blade 15 Base Edition (2021)
2. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Blade 15 Base Edition (2021)
3. MSI GS66 Stealth против Alpha 15
4. ASUS ROG Strix G17 G713 против MSI Alpha 15
5. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против MSI Alpha 15
6. Dell G7 15 7500 против MSI Alpha 15
7. MSI GF65 Thin против Alpha 15

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Alpha 15 и Razer Blade 15 Base Edition (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях