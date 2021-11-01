Razer Blade 15 Base Edition (2021) против MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 224-305% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7466 vs 5041 баллов
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (65 и 52 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
- Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.29 и 2.09 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (699 и 834 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.09 кг
|1.29 кг
|Ширина
|355 мм
|319 мм
|Высота
|235 мм
|219 мм
|Толщина
|19.9 мм
|15.9 мм
|Площадь
|834 см2
|699 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~77.3%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|4.6 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1080:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|97%
|Время отклика
|-
|34 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
6074
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Cinebench R23 (многоядерный)
7466
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|990 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
12 терафлопс
2.365 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.1
|1x USB 2.0
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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