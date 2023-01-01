Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1600 Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц На 264% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30203 vs 8306 баллов

На 264% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30203 vs 8306 баллов Комплектуется на 36.9 Вт*ч большей батареей (95.1 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 36.9 Вт*ч большей батареей (95.1 и 58.2 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.4 и 2.45 кг)

Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.4 и 2.45 кг) Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 866 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 866 см ) Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.4 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 866 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~79.4% Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51.3 дБ 49 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1305:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 89.7% 87.9% Охват DCI-P3 98.5% 98.8% Время отклика 9 мс 35 мс Максимальная яркость Blade 16 500 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 140 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 16 +460% 16.8 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ ГБ Частота 5600 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 88.2 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 17.0 x 9.7 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.