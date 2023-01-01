Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 2880 x 1800 Процессор Intel Core i9 13950HX - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Intel UHD Graphics 630 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц На 378% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 6262 баллов

На 378% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 6262 баллов Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Комплектуется на 12.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 12.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 83 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.83 и 2.45 кг)

Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.83 и 2.45 кг) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Имеет на 17% более четкий дисплей – 221 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.83 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 866 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~81.8% Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 51.3 дБ 47 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1305:1 1333:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB 89.7% 86.6% Охват DCI-P3 98.5% 98.7% Время отклика 9 мс 35 мс Максимальная яркость Blade 16 500 нит MacBook Pro 15 (2018) 500 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:45 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Intel UHD Graphics 630 TGP 140 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 14 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1000 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 192 Блоки текстурирования (TMUs) 96 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3 Производительность GPU Blade 16 +4321% 16.8 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 2400 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 88.2 дБ 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 0.7 мм Тачпад Размер 17.0 x 9.7 см 16.0 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.