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Razer Blade 16 против Apple MacBook Pro 15 (2018)

77 из 100
Razer Blade 16
VS
48 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2018)
Razer Blade 16
Apple MacBook Pro 15 (2018)
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Экран
2880 x 1800
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Intel UHD Graphics 630
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и Apple MacBook Pro 15 (2018) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • На 378% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 6262 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 12.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.83 и 2.45 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 221 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
MacBook Pro 15 (2018)

Корпус

Вес 2.45 кг 1.83 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм
Площадь 866 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~81.8%
Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6500 об/мин
Уровень шума 51.3 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 1333:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB 89.7% 86.6%
Охват DCI-P3 98.5% 98.7%
Время отклика 9 мс 35 мс
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
MacBook Pro 15 (2018)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 87 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 6
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ 9 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +276%
21025
MacBook Pro 15 (2018)
5588
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +378%
29906
MacBook Pro 15 (2018)
6262
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 14 нм
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 192
Блоки текстурирования (TMUs) 96 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3
Производительность GPU
Blade 16 +4321%
16.8 терафлопс
MacBook Pro 15 (2018)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 2400 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 88.2 дБ 85 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 0.7 мм
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см 16.0 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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