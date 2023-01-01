Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 16 или ROG Flow X13 (2023) – что лучше выбрать?

Razer Blade 16 против Asus ROG Flow X13 (2023)

76 из 100
Razer Blade 16
VS
63 из 100
Asus ROG Flow X13 (2023)
Razer Blade 16
Asus ROG Flow X13 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и Asus ROG Flow X13 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 14851 баллов
  • Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 75 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow X13 (2023)
  • Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.3 и 2.45 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (634 и 866 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
ROG Flow X13 (2023)

Корпус

Вес 2.45 кг 1.3 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 299 x 212 x 16.7-18.7 мм
Площадь 866 см2 634 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~82.1%
Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
ROG Flow X13 (2023)
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 100 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 8
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +31%
2142
ROG Flow X13 (2023)
1634
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +107%
22423
ROG Flow X13 (2023)
10809
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +44%
2238
ROG Flow X13 (2023)
1550
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +85%
27404
ROG Flow X13 (2023)
14851
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 7.3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 16 +130%
16.8 терафлопс
ROG Flow X13 (2023)
7.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 15 (2022) или Razer Blade 16
2. Razer Blade 14 (2022) или Razer Blade 16
3. Razer Blade 17 (2022) или Razer Blade 16
4. Apple MacBook Pro 16 (2023) или Razer Blade 16
5. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Asus ROG Flow X13 (2023)
6. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Asus ROG Flow X13 (2023)
7. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) или Asus ROG Flow X13 (2023)
8. LG Gram 14 2-in-1 (2022) или Asus ROG Flow X13 (2023)
9. Apple MacBook Pro 14 (2023) или Asus ROG Flow X13 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Flow X13 (2023) и Razer Blade 16 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры