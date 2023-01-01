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Razer Blade 16 против Asus ROG Flow Z13 (2023)

76 из 100
Razer Blade 16
VS
67 из 100
Asus ROG Flow Z13 (2023)
Razer Blade 16
Asus ROG Flow Z13 (2023)
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Экран
2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и Asus ROG Flow Z13 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 16297 баллов
  • Комплектуется на 39.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023)
  • Существенно легче – весит на 1270 граммов меньше (1.18 и 2.45 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (622 и 866 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
ROG Flow Z13 (2023)

Корпус

Вес 2.45 кг 1.18 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм
Площадь 866 см2 622 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~83.7%
Боковые рамки 5.2 мм 6.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
ROG Flow Z13 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 14 (6P + 8E)
Потоков 32 20
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +24%
2142
ROG Flow Z13 (2023)
1723
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +85%
22423
ROG Flow Z13 (2023)
12110
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +27%
2238
ROG Flow Z13 (2023)
1763
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +68%
27404
ROG Flow Z13 (2023)
16297
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 7.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 16 +127%
16.8 терафлопс
ROG Flow Z13 (2023)
7.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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