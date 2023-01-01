Главная > Сравнение ноутбуков > Blade 16 или ROG Strix G15 G513 – что лучше выбрать?

Razer Blade 16 против ASUS ROG Strix G15 G513

77 из 100
Razer Blade 16
VS
54 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
Razer Blade 16
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 95.1 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 234-320% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • На 194% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30203 vs 10290 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 39.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (2.1 и 2.45 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.45 кг 2.1 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 354 x 259 x 27.2 мм
Площадь 866 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~73.2%
Боковые рамки 5.2 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.3 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB 89.7% 47.3%
Охват DCI-P3 98.5% -
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость
Blade 16 +100%
500 нит
ROG Strix G15 G513
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 150 / 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 560 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 6
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +44%
2152
ROG Strix G15 G513
1495
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +206%
21129
ROG Strix G15 G513
6913
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +49%
2179
ROG Strix G15 G513
1461
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +194%
30203
ROG Strix G15 G513
10290
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 12 нм
Частота GPU - 1380 МГц
Boost частота GPU - 1560 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 16 +426%
16.8 терафлопс
ROG Strix G15 G513
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 88.2 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см 13.0 x 7.7 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 16 или Blade 18
2. Razer Blade 16 или Blade 15 (2023)
3. Razer Blade 16 или Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
4. ASUS ROG Strix G15 G513 или TUF Dash F15 FX516
5. ASUS ROG Strix G15 G513 или Strix G17 G713
6. ASUS ROG Strix G15 G513 или Acer Nitro 5 (AN515-55)
7. ASUS ROG Strix G15 G513 или Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
8. ASUS ROG Strix G15 G513 или Zephyrus G15 GA503
9. ASUS ROG Strix G15 G513 или Zephyrus G14 GA401
10. ASUS ROG Strix G15 G513 или MSI Katana GF66
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Strix G15 G513 и Razer Blade 16 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры