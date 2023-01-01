Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор Intel Core i9 13950HX - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 46-62% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 46-62% больше FPS в играх На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 15991 баллов

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 15991 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus TUF Gaming A15 (2023) Легче – весит на 250 граммов меньше (2.2 и 2.45 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 2.2 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 354 x 251 x 22.4-24.9 мм Площадь 866 см2 889 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~75.5% Боковые рамки 5.2 мм 4.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват Adobe RGB - 75.3% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость Blade 16 +100% 500 нит TUF Gaming A15 (2023) 250 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 280 / 330 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 140 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 9.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 16 +83% 16.8 терафлопс TUF Gaming A15 (2023) 9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.