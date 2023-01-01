Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 2880 x 1800 Процессор Intel Core i9 13950HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 12962 баллов

На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 12962 баллов Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 76 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.75 и 2.45 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.75 и 2.45 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (727 и 866 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (727 и 866 см ) Имеет на 24% более четкий дисплей – 234 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 24% более четкий дисплей – 234 против 189 точек на дюйм (PPI) На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.75 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм Площадь 866 см2 727 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~83.9% Боковые рамки 5.2 мм 5.6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.3 дБ 41.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 240 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1305:1 1315:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 89.7% - Охват DCI-P3 98.5% 100% Время отклика 9 мс 21 мс Максимальная яркость Blade 16 500 нит Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. 1:47 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 150 / 180 Вт Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 420 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 140 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1222 МГц Boost частота GPU - 1485 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 7.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Blade 16 +121% 16.8 терафлопс Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) 7.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 88.2 дБ 76.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Размер 17.0 x 9.7 см 7.8 x 5.3 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.